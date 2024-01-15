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GAZİOSMANPAŞA'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin önüne koşarak gelen ve yüzlerini cerrahi maske ile kapatan iki saldırgan, kaldırımdaki çalışanlara ateş etti. Saldırganlar olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

GAZİOSMANPAŞA\'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
15.01.2024 - 12:41,  Güncelleme: 12:42
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GAZİOSMANPAŞA'da bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Cerrahi maske ile yüzlerini kapatan iki kişi saldırının ardından kayıplara karıştı. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.40 sıralarında, Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin kapatıldığı anlarda yüzlerini cerrahi maske ile kapatan iki kişi koşarak iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler bu sırada kaldırımdaki malzemeleri taşıyan çalışanlara rast gele ateş etti. Saldırganlar olayın ardından kaçarak uzaklaşırken, iş yerinde çalışan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde 9 adet kovan bulundu. Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yüzleri cerrahi maske ile kapalı iki kişinin iş yerine yaklaştığı, bir kişinin iş yerinin içine kadar girerek çalışanlara ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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Saldırı, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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