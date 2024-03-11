Gaziosmanpaşa'da kamyonetle ezme olayında tutuklama kararı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da kamyonetle ezme olayında tutuklama kararı

Gaziosmanpaşa\'da kamyonetle ezme olayında tutuklama kararı

Gaziosmanpaşa'da bir kişiyi kamyonetle ezme girişiminde bulunarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık tutuklandı. Sanık, duruşmada olayın kendisine hakaret edilmesi üzerine gerçekleştiğini savunarak pişman olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporu ve sanığın kaçma ihtimalini göz önünde bulundurarak tutuklama kararı verdi.

11.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
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Gaziosmanpaşa'da, kamyonetle ezmeye çalıştığı kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık tutuklandı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, yakalamalı sanık Şahin Dalkıran ve avukatı katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanının bir önceki duruşmaya neden katılmadığını sorduğu sanık, rahatsız olması nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi.

Dalkıran, savunmasında, olay günü akşam saatlerinde eşiyle babasına misafirliğe gittiğini ve kamyonetini kapının önüne park ettiğini söyledi.

Müşteki Cüneyt Bülent Kol'un sabah saatlerinde kapıya gelip aracını neden bulunduğu yere park ettiğini sorduğunu aktaran sanık, müştekinin kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti.

Sanık Dalkıran, aracın bulunduğu yere indiklerini, müştekinin aracıyla U dönüşü yaparken, kendisinin de kamyonetini müştekinin aracının çıktığı yere park etmek amacıyla ileri sürdüğünü savunarak, "O esnada bana küfür etmiş. Babam dışarı çıkarak 'Sen ne hakla benim oğluma küfür ediyorsun?' dedi. Ben panikledim. Frene basayım derken birden gaza bastım. Babama vurduğu için psikolojim bozuldu. O esnada babamla ve müştekiyle ilgilendim. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım. Bütün zararlarını üstleneceğim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Üstleniyorsun da bu zamana kadar zararlarını karşıladın mı?" sorusunu sorduğu sanık, zararları karşılamadığını ancak bunu karşılayacağını kaydetti.

Savcı tutuklanmasını istedi

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin olay nedeniyle hayati tehlike geçirmiş olmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve sanığın yakalamaya sebebiyet verdiğini dikkate alıp tutuklanmasını kararlaştırdı.

Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Mahkeme başkanı kararın ardından sanığa yönelik "Cezaevinde duruşma gününe kadar biraz düşün." ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gaziosmanpaşa'da, 27 Nisan 2023'te sanık Şahin Dalkıran'ın kamyonetinin bulunduğu park yeri nedeniyle müşteki Cüneyt Bülent Kol'un aracını park ettiği yerden çıkaramadığı ve bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın kamyonetini bulunduğu yerden çıkarıp sokağın ilerisine gittiği, manevra alarak aracını müştekinin bulunduğu tarafa döndürdüğü, müşteki Kol'un ise kendi otomobilinin sağ ön yolcu kapısının bulunduğu kısımda ayakta olduğu aktarıldı.

Sanığın birden hızlanarak aracını müştekinin üzerine sürdüğü, bu sırada tarafların aile üyelerinin olay yerinde olduğu ve aralarında münakaşanın sürdüğü ifade edilen iddianamede, müştekinin çarpmanın etkisiyle tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.

İddianamede, müştekinin vücudunda 5. derece ağır kırık oluştuğu kaydedilirken sanık Dalkıran'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

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