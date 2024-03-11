Gaziosmanpaşa\'da kamyonetle ezme olayında tutuklama kararı

Gaziosmanpaşa'da, kamyonetle ezmeye çalıştığı kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık tutuklandı.
İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, yakalamalı sanık Şahin Dalkıran ve avukatı katıldı.
Duruşmada mahkeme başkanının bir önceki duruşmaya neden katılmadığını sorduğu sanık, rahatsız olması nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi.
Dalkıran, savunmasında, olay günü akşam saatlerinde eşiyle babasına misafirliğe gittiğini ve kamyonetini kapının önüne park ettiğini söyledi.
Müşteki Cüneyt Bülent Kol'un sabah saatlerinde kapıya gelip aracını neden bulunduğu yere park ettiğini sorduğunu aktaran sanık, müştekinin kendisine hakaret etmeye başladığını iddia etti.
Sanık Dalkıran, aracın bulunduğu yere indiklerini, müştekinin aracıyla U dönüşü yaparken, kendisinin de kamyonetini müştekinin aracının çıktığı yere park etmek amacıyla ileri sürdüğünü savunarak, "O esnada bana küfür etmiş. Babam dışarı çıkarak 'Sen ne hakla benim oğluma küfür ediyorsun?' dedi. Ben panikledim. Frene basayım derken birden gaza bastım. Babama vurduğu için psikolojim bozuldu. O esnada babamla ve müştekiyle ilgilendim. Kendisinden özür diliyorum, pişmanım. Bütün zararlarını üstleneceğim." diye konuştu.
Mahkeme başkanının "Üstleniyorsun da bu zamana kadar zararlarını karşıladın mı?" sorusunu sorduğu sanık, zararları karşılamadığını ancak bunu karşılayacağını kaydetti.
Savcı tutuklanmasını istedi
Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanığın tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin olay nedeniyle hayati tehlike geçirmiş olmasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve sanığın yakalamaya sebebiyet verdiğini dikkate alıp tutuklanmasını kararlaştırdı.
Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.
Mahkeme başkanı kararın ardından sanığa yönelik "Cezaevinde duruşma gününe kadar biraz düşün." ifadelerini kullandı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gaziosmanpaşa'da, 27 Nisan 2023'te sanık Şahin Dalkıran'ın kamyonetinin bulunduğu park yeri nedeniyle müşteki Cüneyt Bülent Kol'un aracını park ettiği yerden çıkaramadığı ve bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı kaydedildi.
İddianamede, sanığın kamyonetini bulunduğu yerden çıkarıp sokağın ilerisine gittiği, manevra alarak aracını müştekinin bulunduğu tarafa döndürdüğü, müşteki Kol'un ise kendi otomobilinin sağ ön yolcu kapısının bulunduğu kısımda ayakta olduğu aktarıldı.
Sanığın birden hızlanarak aracını müştekinin üzerine sürdüğü, bu sırada tarafların aile üyelerinin olay yerinde olduğu ve aralarında münakaşanın sürdüğü ifade edilen iddianamede, müştekinin çarpmanın etkisiyle tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kaydedildi.
İddianamede, müştekinin vücudunda 5. derece ağır kırık oluştuğu kaydedilirken sanık Dalkıran'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla hapisle cezalandırılması istendi.
Son Dakika › Güncel › Gaziosmanpaşa'da kamyonetle ezme olayında tutuklama kararı - Son Dakika
Osmaniye'de biri eşi, diğeri akrabası 2 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Suriye uyruklu A.A., sorgusunda evlendirilme vaadiyle Türkiye'ye getirildiğini ve yanına yerleştiği akrabası L.H. tarafından fuhşa zorlandığını ileri sürdü. L.H'nin karısı E.İ. de eşi tarafından şiddet ve baskıyla para karşılığı fuhşa zorlandığını iddia etti. İddialar üzerine gözaltına alınan L.H, tutuklandı ve iki kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla bir evde yapılan aramada, değeri 50 bin TL olan oto yedek parçaları, laptop bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, fişekler, suikast tabancası, ruhsatsız tüfekler, fotoğraf makineleri, terazi ve bakır kablolar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.
Yeryüzü Çocukları Derneği, Hatay'da depremden etkilenen çocuklarla ramazan sevincini paylaşmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Konya 3. Etap Konteyner Kenti'ndeki çocuk dostu alanda ramazan hazırlıkları yapılarak konteyner süslemesi gerçekleştirildi. Dernek, ayrıca zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımı da yapacak.
Çin'in kuzeydoğusundaki Dalian limanına demirleyen Zuiderdam kruvaziyer gemisi, Çin'in uluslararası kruvaziyer taşımacılığını yeniden başlattı. Dalian'a dört yıl aradan sonra gelen ilk uluslararası kruvaziyer gemisi olan Zuiderdam, 47 ülkeden 2.000'den fazla turist ve gemi personelini taşıyor. Turistlerin Dalian'da doğal manzaraları ziyaret etmesi ve kültürel etkinliklere katılması bekleniyor. Gemi, Tianjin'e doğru yolculuğuna devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Emeği Zirvesi'ne Samsunlu kadınlar da katıldı. Zirveye, TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü ve beraberindeki kadın dernekleri ve kooperatifler de katıldı. Samsunlu kadınlar, ürettikleri ürünleri sergileyerek hem Samsun'un tanıtımına hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağladılar.
ABD'li bir şirkete satıldığı takdirde TikTok'un yasaklanmasından kurtulabileceği belirtiliyor. TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiği endişesiyle Kongre'de bir yasa tasarısı üzerinde çalışılıyor. Tasarı, TikTok'un bir ABD'li şirkete satılması şartını koşuyor. Bu doğrultuda eski Activision-Blizzard CEO'su Bobby Kotick'in TikTok'u satın almayı düşündüğü ifade ediliyor.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı. AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet, anjiyo ünitesini ziyaret etti. Köse, anjiyo ünitesinin Gümüşhane'ye kurulmasından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin kaliteli sağlık hizmeti sunan bir ekip ve tek kişilik odalarda otel konforunda hizmet verdiğini belirten Köse, hastanenin çevre illere gitmeden tüm sağlık hizmetlerini karşılamayı hedeflediğini söyledi. Başhekimi Op. Dr. Fatma Hicran San ise anjiyo ünitesinin kalp krizi geçiren hastalara hızlı müdahale için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?