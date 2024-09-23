Gaziosmanpaşa'da Kira Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Kira Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı

Kira artışı yüzünden tartıştığı kiracısını vurup öldüren sanık 15 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

23.09.2024 11:47
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Gaziosmanpaşa'da kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını tabancayla vurarak öldüren sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplam 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı katıldı.

Davayı karara bağlayacağını bildiren mahkeme heyeti, sanığa son sözünü sordu.

Sanık Öztunç, maktul Hüseyin Asar ile aile gibi olduğunu belirterek, "Böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay "ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Öztunç'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Asar'ın sanık Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı, sanık ve maktulün kira miktarı ile dairenin tahliyesi konusunda anlaşmazlıklar nedeniyle dönem dönem tartıştığı aktarılmıştı.

Sanık ile maktul arasında 8 Temmuz 2023'te de yine kira zammına ilişkin tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, Öztunç'un ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ettikten sonra kaçtığı, yaralının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, sanığın 3 gün sonra silahıyla polis merkezine giderek teslim olduğu anlatılmıştı.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda, maktul Asar'ın vücudunda 3 ateşli silah yarası tespit edildiği, birinin öldürücü nitelikte olduğu kaydedilerek, maktulün ölüm nedeninin, silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu ifade edilmişti.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ise olay yerinde bulunan mermi kovanlarının sanık polise teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığının tespit edildiği anlatılmıştı.

İddianamede, sanık Ertuğrul Öztunç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da Kira Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

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