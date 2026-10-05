Gaziosmanpaşa'da tatlıcıdaki piknik tüpü patlaması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da tatlıcıdaki piknik tüpü patlaması güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziosmanpaşa'da bir tatlıcıda sabah saatlerinde piknik tüpü patladı; çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve dükkanda hasar oluştu. Patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken iş yeri sahibi Ramazan Sav, içeride kullanılabilecek hiçbir şey kalmadığını söyledi.

Gaziosmanpaşa'da bir tatlıcıda piknik tüpünün patladığı an çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi'nde tatlı satılan bir iş yerinde sabah saatlerinde piknik tüpü patladı.

Patlamanın ardından dükkan içinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürdü.

Patlama sonucu dükkanda hasar oluştu.

Öte yandan patlama anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibi Ramazan Sav, yaptığı açıklamada, "Biz olay esnasında evimizde uyuyorduk. Komşu esnaflarımızdan dükkanımızda patlama olduğuna dair haber geldi. İtfaiye ekipleri sağ olsun kepenkleri keserek içeri girdiler. İçeride ufak çapta çıkan yangını söndürdüler. Maalesef kullanılabilecek hiçbir şeyimiz kalmamış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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