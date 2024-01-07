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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan kavgada gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan kavgada gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da 500 Evler Mahallesi'nde trafikte çıkan 'yol verme' kavgasında birbirlerinin araçlarının camlarını kıran sürücüler, adliyeye sevk edildi. Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa\'da trafikte çıkan kavgada gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edildi
07.01.2024 - 13:09,
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Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan "yol verme" kavgasında gözaltına alınan 2 sürücü adliye sevk edildi.

Dün, 500 Evler Mahallesi'nde, trafikte aralarında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma sonrası birbirlerinin araçlarının camlarını kıran sürücüler Ö.Z. ile E.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Burada ifadeleri alınan sürücüler, "kavga ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Olay

500 Evler Mahallesi'nde trafikte ilerleyen 2 araç sürücüsü arasında "yol verme" meselesinden tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda sürücüler, karşılıklı olarak araçlarının camlarını levye ve balyozla kırarken bir vatandaş da olanları cep telefonuyla kaydetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da trafikte çıkan kavgada gözaltına alınan 2 sürücü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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