Gazipaşa'da 15. Tarım Fuarı Açıldı

08.04.2026 15:20
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarım araç ve gereçleri üzerine düzenlenen 15. Tarım Fuarı'nın açılışı yapıldı. Kaymakam ve belediye başkanının katıldığı törenle başlayan fuar, tarım sektöründeki yenilikleri ve teknolojileri üreticilere tanıtmayı amaçlıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarım araç ve gereçleri üzerine faaliyet gösteren firmaların katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım Fuarı açıldı. Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı Gazipaşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Hasan Uğuz, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Fazıl Balcı, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faruk Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Öksüz, AK Parti İlçe Başkanı Ramis Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Fahri Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Çomruk, kamu kurum görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Uğuz, ilçenin yaklaşık 17 bin hektar alanda tarımsal üretim yaparak önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve yaklaşık 210 bin ton sebze yetiştirildiğini belirtti. İklim özellikleri sayesinde muz, avokado ve mango gibi tropikal meyvelerin de yetiştiğini vurgulayan Uğuz, tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini ve üreticilerin yeni teknolojileri takip etmeleri gerektiğini söyledi. Devlet olarak verimli ve katma değeri yüksek bir tarım altyapısı için desteklerin süreceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Gazipaşa'nın üretim, emek ve alın teriyle anıldığını, turfanda sebzecilik ve tropikal meyvelerin bölgeyi tanıttığını söyledi. Tarımın bilgi, teknoloji ve yenilikle buluşma sanatı olduğunu belirten Yılmaz, fuarın üreticileri modern tarım teknolojileriyle buluşturmayı amaçladığını vurguladı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de fuarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları gezerek bilgiler aldı. Fuar, 11 Nisan'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Haberler, Teknoloji, Gazipaşa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar 8 kişi gözaltında
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
