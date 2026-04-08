Gazipaşa'da 15. Tarım Fuarı Açıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarım araç ve gereçleri üzerine faaliyet gösteren firmaların katılımıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım Fuarı açıldı. Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle düzenlenen fuarın açılışı Gazipaşa Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi.

Açılışa Kaymakam Hasan Uğuz, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Fazıl Balcı, Gazipaşa Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Faruk Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Öksüz, AK Parti İlçe Başkanı Ramis Yiğit, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Fahri Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Çomruk, kamu kurum görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Açılışta konuşan Kaymakam Hasan Uğuz, ilçenin yaklaşık 17 bin hektar alanda tarımsal üretim yaparak önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve yaklaşık 210 bin ton sebze yetiştirildiğini belirtti. İklim özellikleri sayesinde muz, avokado ve mango gibi tropikal meyvelerin de yetiştiğini vurgulayan Uğuz, tarımın stratejik bir sektör haline geldiğini ve üreticilerin yeni teknolojileri takip etmeleri gerektiğini söyledi. Devlet olarak verimli ve katma değeri yüksek bir tarım altyapısı için desteklerin süreceğini ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ise Gazipaşa'nın üretim, emek ve alın teriyle anıldığını, turfanda sebzecilik ve tropikal meyvelerin bölgeyi tanıttığını söyledi. Tarımın bilgi, teknoloji ve yenilikle buluşma sanatı olduğunu belirten Yılmaz, fuarın üreticileri modern tarım teknolojileriyle buluşturmayı amaçladığını vurguladı. Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de fuarın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarın açılış kurdelesini kesti ve stantları gezerek bilgiler aldı. Fuar, 11 Nisan'a kadar açık kalacak.