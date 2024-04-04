Gazipaşa\'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet D'nin kullandığı 07 BPH 343 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde Tahir Ş. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan 2 sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletler çarpıştıktan sonra sürücülerin yola savrulması ve çevredekilerin koşarak yardıma gelmesi yer alıyor.
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