Gazipaşa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yangın nedeniyle Antalya- Mersin D-400 kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi yakınlarında saat 23.00 sıralarında orman yangını başladı. Antalya- Mersin D-400 kara yolunun yakınındaki yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına almak için çalışma başlatırken, jandarma da tedbir amaçlı kara yolunu ulaşıma kapattı. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.