Gazipaşa'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazipaşa'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu

07.06.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa sahilinde ölü bir yeşil deniz kaplumbağası bulundu, çevreciler uyarıyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde yeşil deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

Gazipaşa'daki Kahyalar Sahili'nde deniz kaplumbağalarının yeni yuvasını tespit için yürüyüş yapan çevreci Güldane Şahin, kıyıya vuran yeşil deniz kaplumbağası ölüsünü fark etti. Yaklaşık 50 santimetre boyunda, 10 kilo ağırlığında ve 10 yaşında olduğu tahmin edilen kaplumbağanın vücut bütünlüğünün bozulmadığı görüldü. Kaplumbağa ölüsü bulunduğu yerden alınıp hayvan mezarlığına gömüldü. Şahin, sahile yeni yumurta bırakan caretta caretta yuvası tespit edip, yuvayı koruma amacıyla işaretledi.

Deniz kaplumbağasının ölümüne üzüntüsünü dile getiren Şahin "Yeşil deniz kaplumbağası denizdeki otlarla beslenen tür. Caretta caretta ise etçil, denizdeki küçük canlılarla, deniz analarıyla beslenir. Bu kaplumbağa 10 yaşında. Yeşil deniz kaplumğamız bir kazaya kurban gitmiş. Deniz kaplumbağaları balıkçı ağlarına takılabiliyor, teknelerin pervaneleri kesiyor ve dalgayla kıyıya vurabiliyor. Bu kaplumbağa çok önceden ölmüş. Kum altında kalmış ve yeni açığa çıkmış" dedi.

Şahin, şunları söyledi:

"Deniz kaplumbağaları 2009 yılından beri ülkemizde koruma altında. Doğamız bizim hayat sigortamız. Doğamızı, denizimizi, ormanımızı, dağımızı, akdeniz foklarımızı ve carettalarımızı koruyalım lütfen. Sahillere araçlar giriyor. Kaplumbağamız yumurtlarken kendini kuma doğru gömüyor. Araç üzerinden geçebiliyor. Kaplumbağa ölüyor veya yumurtasını bıraktığı yerden araç geçince yumurtalar yok oluyor. Lütfen araçla sahillere girmeyelim. Hiçbir aracın kumda hiçbir canlıyı ezmeye, yok etmeye hakkı yok. Sahillere çöp atmayalım. Bazen geniş büyük bardaklar görüyoruz. Caretta caretta yavruları giderken oranın içine girdiği zaman çıkamıyor ve ölüyor. Sahillerimizi birlikte koruyalım."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazipaşa'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 13:08:34. #7.12#
SON DAKİKA: Gazipaşa'da Yeşil Deniz Kaplumbağası Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.