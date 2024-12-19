Gazni'de Trajik Kazalar: 52 Ölü - Son Dakika
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Gazni'de Trajik Kazalar: 52 Ölü

Afganistan'ın Gazni vilayetinde iki trafik kazasında en az 52 kişi hayatını kaybetti, 76 yaralı var.

19.12.2024 10:47
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Afganistan'ın Gazni vilayetinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında en az 52 kişi öldü.

Afgan basınına göre, Gazni vilayetinin merkezine bağlı Şahbaz ve Andar ilçesine bağlı Nani bölgelerinde, dün gece iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Gazni Vilayeti Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kazalarda en az 52 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi yaralandı.

Her iki trafik kazasının da başkent Kabil'i güneydeki Kandahar vilayetine bağlayan ana yol üzerinde yaşandığı belirtilirken bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle, bir diğer yolcu otobüsünün ise tırla çarpıştığı kaydedildi.

Yaralılar en yakın hastanelere sevk edilirken hayatını kaybedenlerin cesetleri yakınlarına teslim ediliyor.

Öte yandan Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, yayımladığı taziye mesajında, ilgili kurumlara en kısa sürede acil müdahale etme ve kazaların nedenini araştırma talimatı verildiğini belirtti.

Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam nedeniyle altyapı ve yol imkanlarının gelişememesi nedeniyle yaşanan trafik kazalarında kayıp sayısı yüksek olabiliyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Kandahar, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Dünya, Kaza, Son Dakika

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