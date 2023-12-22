Gazze çatışması Lübnan ekonomisini resesyona sürükleyebilir

BEYRUT, 22 Aralık (Xinhua) -- Dünya Bankası tarafından yayımlanan bir rapora göre, Gazze'deki çatışmanın etkileri, Lübnan ekonomisini yıllar süren krizden sonra başlayan hafif bir toparlanma sürecinden çıkararak resesyona sürükleyebilir.

Perşembe günü yayımlanan "Yeni Bir Krizin Pençesinde" başlıklı raporda, Dünya Bankası'nın daha önce Lübnan ekonomisinin canlı yaz turizmi sezonu ve önemli miktarda işçi dövizi girişi nedeniyle 2023 yılında yüzde 0,2 civarında hafif bir büyüme göstermesini beklediği belirtildi.

Ancak, Gazze çatışmasının başlamasıyla birlikte Lübnan ekonomisinin 2023 yılında yeniden resesyon sürecine girmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, yerel para biriminin değer kaybetmesi ve ekonomik işlemlerin dolarizasyonu nedeniyle enflasyon oranının 2023 yılında yüzde 231,3'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dünya Bankası Orta Doğu Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, "Lübnan, kurumsal ve siyasi çıkmazlarla daha da kötüleşen bir sosyoekonomik ve mali krizin içinde kalmaya devam ediyor" dedi.

Turizm sektörünün Lübnan'ın ekonomik büyümesine katkısına değinen Carret, ekonominin yeniden sağlam bir toparlanma yoluna girmesine yardımcı olacak "sektörün tek başına daha kapsamlı, sürdürülebilir ve çeşitli büyüme faktörlerinin yerine geçemeyeceğini" söyledi.

Rapor, ülkenin merkez bankası tarafından yapılan sınırlı reformların yeterli olmadığına ve zararların tahsisi ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına ek olarak parasal döviz kuru politikaları gibi temel değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.