Gazze'de 12 saatte 70 bin çadır su altında kaldı, zarar 3 milyon dolara ulaştı

Gazze'deki hükümet, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sürdüğü 12 saat içinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın su altında kaldığını ve yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi zararın oluştuğunu bildirdi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedildi.

Yağışların başladığı ilk 12 saatte meydana gelen doğrudan maddi zararın ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu barınma ve yeniden inşa malzemelerinin Gazze'ye girişini engellemesi, yaşanan olumsuzlukların temel nedenleri arasında gösterildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve uluslararası örgütlere acil müdahale çağrısı yapılan açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması ve barınma ile korunma ihtiyaçlarının karşılanması talep edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.