Gazze'de 12 saatte 70 bin çadır su altında kaldı, zarar 3 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gazze'de 12 saatte 70 bin çadır su altında kaldı, zarar 3 milyon dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gazze'deki hükümet, şiddetli yağışların sürdüğü 12 saatte 70 bin çadırın su altında kaldığını ve yaklaşık 3 milyon dolarlık zarar oluştuğunu bildirdi. Yağışlar onlarca duvarı yıktı, çok sayıda kişi yaralandı ve yıkılma tehlikesi olan binalarda çökme riski arttı.

Gazze'deki hükümet, bölgede etkili olan şiddetli yağışların sürdüğü 12 saat içinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 70 bin çadırın su altında kaldığını ve yaklaşık 3 milyon dolarlık maddi zararın oluştuğunu bildirdi.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte etkili olan olumsuz hava koşullarının, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 12 saat içinde 70 bin çadırın su altında kaldığı aktarılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle onlarca duvarın yıkıldığı ve Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazılarının durumu ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında zarar gören ve yıkılma tehlikesi bulunan onlarca binanın da çökme riski taşıdığı uyarısı yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının bu riski artırdığı kaydedildi.

Yağışların başladığı ilk 12 saatte meydana gelen doğrudan maddi zararın ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon dolara ulaştığı aktarılan açıklamada, yaşananlardan İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması ve Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu barınma ve yeniden inşa malzemelerinin Gazze'ye girişini engellemesi, yaşanan olumsuzlukların temel nedenleri arasında gösterildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve uluslararası örgütlere acil müdahale çağrısı yapılan açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatlarının kurtarılması ve barınma ile korunma ihtiyaçlarının karşılanması talep edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda 1610 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 819 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bini, yaralı sayısı da 175 bini aştı.

Kaynak: AA
HükümetGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
13:33
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut
Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
13:21
Osimhen’den haber var Galatasaray son durumunu açıkladı
Osimhen'den haber var! Galatasaray son durumunu açıkladı
12:32
Taraftarı illallah ettiren sorun Dursun Özbek düğmeye bastı
Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:21
Soğuk hava Türkiye’yi sardı Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 13:46:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Gazze'de 12 saatte 70 bin çadır su altında kaldı, zarar 3 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android