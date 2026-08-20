Gazze'de 50 Cenaze Töreni Düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında hayatını kaybeden ve evlerin enkazından son 2 haftada çıkarılan 50 kişinin naaşı ve kalıntıları toprağa verildi.

Bölgede son 2 haftada enkazdan çıkarılan 50 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nin önünden başlayan cenaze törenine binlerce Filistinlinin yanı sıra siyasiler ve aşiret temsilcileri de katıldı.

Filistin bayraklarına sarılı cenazeler, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Baptist Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılanlar, tören sırasında Filistin bayrakları ve yaşadıkları acıların sona ermesi çağrısında bulunan dövizler taşıdı.

Cenazelerin İsrail'in Aralık 2023'te Gazze kentinde evlerinin bombalanması sonucu öldürülen Suvayfiri, Batnici, Kerm, Aff, Haraz ve Rukayk ailelerinin fertlerine ait olduğu aktarıldı.

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin yıkılan evlerin enkazından çıkarılması amacıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Ancak, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğüne göre çalışmalar, imkan ve ekipman yetersizliği nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.