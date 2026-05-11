Gazze'de 50 çift toplu nikah ile evlendi

11.05.2026 23:48
İHH'nın düzenlediği toplu nikah töreni ile 50 yetim çift evlendi, Filistin bayrakları açıldı.

Gazze'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen toplu nikah töreninde, aralarında çocukluklarından beri vakfın himaye ettiği yetimlerin de bulunduğu 50 çift dünya evine girdi.

Gazze şehrinin batısında açık alanda düzenlenen törene katılan Filistinli çiftler Türkiye ve Filistin bayraklarını taşırken, damatlar Mescid-i Aksa ve Filistin işlemeli atkı taktı.

İstiklal Marşı ve Filistin milli marşının okunduğu törende, Filistin'e ait yöresel müzikler çalındı ve halk oyunları sahnelendi.

İHH'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 50 yetim damada destek vererek düzenlenen düğünün "Gazze'deki zorlu koşullara rağmen bölge halkı sevindirmek ve yüzlerini güldürmek" amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Gazzeli yetimlere yıllardır devam eden destek

İHH'nın Gazze Temsilcisi Eşref Yılmaz da AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplu nikah törenine katılan yetimlerin uzun yıllardır vakfın himayesinde bulunduğunu söyledi.

"Bu gençlere yıllarca sponsorluk desteği verdik. Eğitimleriyle, sağlıklarıyla ve gelecekleriyle ilgilendik." diyen Yılmaz, İHH'nın yetimlere maddi destek sağlamanın yanı sıra onlarla bizzat ilgilendiğini belirtti.

Düğün töreniyle gençlerin hayatlarında yeni bir aşamaya geçtiklerini ifade eden Yılmaz, "Şimdi ise yuva kurmalarının ilk aşamasındayız. Bu proje kapsamında tam 50 çifte destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplu düğün organizasyonunun Çeyiz Vakfı ile İHH tarafından desteklendiğini belirten Yılmaz, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Nikah töreniyle torunu dünya evine giren Cemal Hussu ise İsrail saldırılarında ailesinin büyük bölümünü kaybettiğini söyledi.

Torununun babası, amcası ve kardeşleri dahil ailesinden 8 kişiyi kaybettiğini aktaran Hussu, evlenen torununun ailesinden saldırılardan sağ kurtulan tek kişi olduğunu ifade etti.

Söz konusu torununun da elinden yaralandığını söyleyen Hussu, "İçindeki acı nedeniyle sürekli kendi içine kapanıyor. Biz de bugün onu biraz olsun sevindirmeye çalışıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında ailesini kaybeden damat Muhammed Hussu da "12 Ekim'de (2023) ailemin tamamını kaybettim. Ben hayatta kalan tek kişiyim." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda yaralandığını ve uzun süre hastanede tedavi gördüğünü anlatan damat Hussu, savaş koşulları nedeniyle tedavi sürecinin yarım kaldığını ifade etti.

Yaşadıkları acılara rağmen sevinmeye çalıştıklarını dile getiren Hussu, "Acılar, yaralar ve kayıplar var ama yine de yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

