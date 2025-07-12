Gazze'de 800 Kişi İnsani Yardım İçin Hayatını Kaybetti

CENEVRE, 12 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde insani yardıma ulaşmaya çalışan yaklaşık 800 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı basın toplantısında, 7 Temmuz itibarıyla Gazze'de yardım dağıtım noktalarına düzenlenen saldırılarda 798 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Shamdasani, "Bu kişilerden 615'i Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından işletilen dağıtım noktalarının yakınında, 183'ü ise muhtemelen yardım konvoylarının güzergahlarında yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Ölümlerin çoğunun ateşli silah yaralanmalarından kaynaklandığını belirten Shamdasani, bu kabul edilemez durumun hala devam ettiğini ifade etti.