Gazze'de 85 Sivil Savunma Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 85 Sivil Savunma Çalışanı Hayatını Kaybetti

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki sivil savunma müdürlüğüne yönelik ciddi kayıplar yaşandı.

18.11.2024 14:17
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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 85 çalışanının öldürüldüğünü, 56 aracın ve 17 ofisin ise tahrip edildiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze'de görev yapan sivil savunma ekiplerine ve müdürlüğe ait araç ve merkezlere düzenlediği saldırılara ilişkin bir açıklamada yayımladı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda sivil savunma birimi çalışanı 85 kişi yaşamını yitirdi, 301 kişi yaralandı, 20 kişi ise İsrail askerlerince alıkonuldu.

Saldırılarda müdürlüğe ait merkez ve ofislerden 14'ü tamamen, 3'ü kısmen yıkıldı.

Sivil savunma ekiplerine ait araçları da hedef alan İsrail ordusu; itfaiye, kurtarma, hızlı müdahale, su tankeri, ambulans ve idari olmak üzere 56 aracı da tahrip etti, 40'ını tamamen kullanılmaz hale getirdi.

Saldırılarda sivil savunma merkezleri 6 kez doğrudan vuruldu, ekipler 17 kez saha görevlerinde hedef alındı. Bu saldırılar, tahminen 1 milyon 300 bin dolar değerinde hasara yol açtı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma sistemini tamamen devre dışı bırakmaya zorladığı ve ekipleri zorla Gazze Şeridi'nin orta ve güneyine gönderdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de 85 Sivil Savunma Çalışanı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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