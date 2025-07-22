Gazze'de Açlık Tehlikesi: İki Kardeş Yaşam Mücadelesi Veriyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta derme çatma bir çadırda yaşayan ve sağlık sorunları bulunan biri 4,5 yaşında diğeri ise henüz 5 aylık olan 2 kardeş, yetersiz beslenme nedeniyle ölümle pençeleşiyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım boyutuna varan yoğun saldırılarıyla sağlık sisteminin çökertildiği, mart ayından bu yana sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek uyguladığı sistematik aç bırakma politikasıyla insanların "açlıktan kırıldığı" Gazze'deki tablo her geçen gün daha da kötüleşiyor.

İsrail'in dünyaya kapattığı Gazze'den gelen haberler ve görüntüler, açlık ve yetersiz beslenme vakalarında yaşanan hızlı artışı ortaya koyuyor. Her gün çoğu çocuk olmak üzere açlıktan ölüm haberlerinin geldiği Gazze'de çoğu insan ise bir deri bir kemiğe dönmüş bedenleriyle ölüme karşı direniyor.

Çocuklarından birinin kemikleri eriyor, diğerinin karaciğeri büyüyor

Filistinli anne Besme'nin biri 4,5 yaşında (Abdullah Ebu Zerka) diğeri henüz 5 aylık olan (Habibe Ebu Zerka) 2 çocuğu, çadır hayatının olumsuz koşullarında, tedaviden yoksun ve yetersiz beslenmeden muzdarip bir şekilde, kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Osteomalazi (kemik yumuşaması) sorunu olan 4,5 yaşındaki Abdullah, mevcut ablukada gelişimi için gerekli kalsiyum ve vitaminleri alamadığı için kaburga ve ayak kemiklerinde deformasyon yaşıyor.

Filistinli anne Besme, savaş öncesinde Abdullah'ın, yaşıtı çocuklar gibi koşup oynadığını ancak savaş ortamında hastalığını tedavi ettiremedikleri ve gıdaya da erişemedikleri için kemiklerinin kırıldığını, göğüs kafesinin şekli bozulduğu için de nefes almakta güçlük çektiğini ifade etti.

5 aylık Habibe'nin sağlıklı dünyaya geldiğini ancak 4 ay sonra karaciğerinin büyümeye başladığını anlatan Besme, iki çocuğunu da ilk başta Nasır Hastanesi'ne kaldırdıklarını ancak hastanede yaralılardan yer kalmadığı için çıkmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Sağlıklı çocuğunun, oyun oynayabileceği kardeşi yok

2 hasta çocuğu olan, daha önce de 2 yaşında bir çocuğunu kaybeden anne Besme, yeniden aynı acıları yaşamak istemediğini dile getirdi.

Gazze'de çocuklarının tedavi olma imkanı olmadığını ve Gazze dışına çıkmaları gerektiğini aktaran acılı anne, "Sadece 1 çocuğum sağlıklı, diğer 2'si hasta. Çocuklarımın iyileşmesini istiyorum. Ağabeylerinin, 'anne ben oyun oynayacak kardeş istiyorum' demesini istemiyorum. Çocuklarım ölürse ben de ölürüm." diye konuştu.