Gazze'de Açlık ve İnsani Drama

İsrail ordusunun, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de, Filistinliler canları pahasına kendilerinin ve çocuklarının karınlarını doyurmak için ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarına akın etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu yardım almak için gelen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar yardım dağıtım noktalarından un ve yiyecek almaya giden ve bir daha dönemeyen Filistinlilerin sayısı 1383'e, yaralı sayısı da 9 bin 218'e ulaştı.

Filistinliler, çok tehlikeli olmasına rağmen yine de bu noktalara gitmeye devam ediyor. Gazze'nin kuzeyindeki Zikim bölgesi ile güneyde Han Yunus ile Refah kentleri arasındaki "Morag Koridoru'ndaki yardım dağıtım noktalarında bugün de benzer görüntüler yaşandı.

Zikim'de Filistinlilerden bir kısmının, sırtlarında un çuvalı ya da gıda maddesi bulunan karton kutularla döndükleri bazılarının da İsrail'in saldırılarında yaralanan ya da hayatını kaybedenleri taşıdıkları görüldü. Bazı Filistinliler ise yere dökülen unları toplayıp kucaklarına doldurmaya çalışırken görüntülendi.

Karın tokluğuna canlarını tehlikeye atıyorlar

Zikim'de omuzunda bir yardım kolisi taşıyan Filistinli, "Bu çözüm değil, bizi tehlikeye atıyorlar. Sınır kapılarını açmalılar ve herkes hakkını almalı." dedi. Filistinli baba, çocukları ve kardeşleri için dağıtım noktasına gittiğini dile getirdi.

Başka bir Filistinli ise un almaya gidenlerin ya öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti. Üzerindeki tişörtte bulunan kan lekelerini gösteren Filistinli, yaşananları "un karşılığında can verme" olarak nitelendirdi.

Yere saçılmış unu toplamaya çalışan işitme engelli bir Filistinli ise 3 çocuğu olduğunu ve 3 gündür aç olduklarını aktardı.

Başka bir genç ise "havadan gıda atarak bizimle dalga geçiyorlar. Onurumuzu kırıyorlar ve bizi aşağılıyorlar." diyerek sınır kapılarının açılmasını istedi.

Witkoff'un ziyaret günü yardımların en az olduğu gün oldu

Gazze'nin güneyindeki Morag bölgesindeki dağıtım noktasında da aynı durum yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Refah'taki dağıtım merkezine gitmesinin ardından gerçekleşen dağıtımda Filistinlilerin çoğu eli boş döndü.

Morag'a yardım almaya gelen bir Filistinli, "insani yardımların hastaları, kadınları ve insan onurunu gözetmesi" gerektiğini ancak bunun olmadığını söyledi. Filistinli, "Witkoff'un ziyareti sonrası yardımlara daha kolay ulaşacağımızı ve daha çok yardım yapılacağını düşündüm ama bugün en az yardımın yapıldığı gün oldu." dedi.

Eşinin kanser hastası olduğunu kendisinin de saldırılarda yaralandığını anlatan Filistinli bir kadın ise uzak mesafelerden yardım almaya gelmenin işlevsel olmadığını ve çoğu zaman da eli boş döndüğünü belirtti.

Başka bir Filistinli Gazze'nin kuzeyinden güneye kadar yemek bulabilmek için geldiğini söyledi. Filistinli genç, İsrail tanklarının Filistinlileri vücutlarının üst kısımlarından hedef aldığı bilgisini verdi.