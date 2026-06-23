Gazze'de ateşkes ihlalleri: Soykırım farklı şekillerde sürüyor - Son Dakika
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Gazze'de ateşkes ihlalleri: Soykırım farklı şekillerde sürüyor

23.06.2026 18:07
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Filistinliler, Gazze'de protesto düzenleyerek İsrail'in ateşkes ihlallerine ve soykırımın devamına dikkat çekti. Hamas ve İslami Cihad sözcüleri, yardım kısıtlamaları ve sınır kapılarının kapatılması gibi sistematik ihlalleri kınadı. 10 Ekim'den bu yana 1027 kişi hayatını kaybetti.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nde düzenledikleri protestoda İsrail'in soykırımının "farklı şekillerde sürdüğünü", ateşkes ihlallerinin günlük ve sistematik şekilde devam ettiğini belirtti.

Ulusal ve İslami grupların çağrısıyla Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi avlusunda toplanan Filistinliler, 10 Ekim 2025'ten bu yana devam eden ateşkesin İsrail tarafından ihlal edilmesine tepki gösterdi.

Pankartlar taşıyan Filistinliler, Filistinli gruplar ve şehit yakınlarının da katılımıyla uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve İsrail'in hesap vermesi için derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım durmadı aksine farklı şekillerde devam ediyor." dedi.

Kasım, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları kısıtlayarak, "Sarı Hat'tı batıya doğru kaydırarak, sınır kapılarını kapatarak ve toplu cezalandırma uygulayarak anlaşmayı sistematik şekilde ihlal etmeyi sürdürdüğüne" dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'deki ihlallerinin, arabulucuları ve devletleri siyasi, ahlaki ve hukuki bir sorumlulukla karşı karşıya bıraktığını ifade eden Kasım, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin arabulucularla istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da "Ateşkes ihlallerinin sürdürülmesinden birinci derecede işgalci sorumludur ve rakamlar, anlaşmaya rağmen savaşın farklı şekillerde sürdüğünü yansıtmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şihab, İsrail'in ateşkes sürecinin başlangıcından bu yana ihlallerine dikkati çekerek, "Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 1000'in üzerinde şehit ve yaklaşık 3 bin yaralı var." dedi.

Siyasi analist Teysir Muhaysin ise insani yardımların girişine yönelik kısıtlamaların devam ettiğini, Filistinlilerin geçim krizini tırmandırdığını ve temel maddelerde ciddi eksikliğe yol açarak bölge sakinlerinin hayatını tehdit ettiğini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 1027 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 280 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de ateşkes ihlalleri: Soykırım farklı şekillerde sürüyor - Son Dakika

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