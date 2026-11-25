İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda, aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirdi, ailenin diğer üyeleri yaralandı.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi yetkilileri, saldırıda hayatını kaybeden anne, baba ve iki kızlarının cenazeleri ile yaralıların hastaneye getirildiğini belirtti.

Yerel kaynaklar da İsrail'e ait bir helikopterin Gazze kentinin batısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki bir evi en az bir füzeyle hedef aldığını, saldırıda aynı aileden anne, baba ve iki kızlarının hayatını kaybettiğini, ailenin diğer fertlerinin ise yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı 176 bin 234'e ulaştı.