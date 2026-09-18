Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırısı, 1 Filistinli öldü, çocuk ağır yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir motosiklete düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır olan bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin'in resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yer alan Takva Mülteci Kampı'nda seyir halindeki motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Haberde, saldırıda hayatını kaybeden Huzeyfe Avad ile aralarında durumu ağır olan bir çocuğun da bulunduğu çok sayıda yaralının Şifa Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.