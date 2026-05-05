Gazze'de Basın Özgürlüğü İçin Dayanışma

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda 260'tan fazla gazetecinin hayatını kaybettiği Gazze'de, gazetecilerle dayanışma etkinliği düzenlendi.

"Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla Gazze'nin batısındaki Reşad Şeva Kültür Merkezinin avlusunda düzenlenen etkinlikte, İsrail'in gazetecileri hedef alan saldırılarının durdurulması talep edildi.

Etkinliğe yerel ve uluslararası medya kuruluşlarının muhabirleri ile insan hakları kurumlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılar, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmesi, hedef alınmalarının son bulması ve zorlayıcı güvenlik koşullarında basın özgürlüğünün korunması çağrısında bulunulan pankartlar taşıdı.

"Gazeteciler sistematik şekilde hedef alınıyor"

Filistinli Gazeteciler Sendikası yetkilileri, yaptıkları konuşmalarda, İsrail'in gazetecileri sistematik olarak hedef aldığını ve bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Yetkililer, gazetecilerin tüm zorluklara rağmen görevlerini sürdürme kararlılığında olduklarını ve gerçeği dünyaya aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına ve insan hakları örgütlerine çağrı yapılarak, Gazze'de yaşanan ihlaller karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmeleri istendi.

İsrail saldırılarında medya kuruluşlarının binaları da tahrip edildi

Etkinlikte konuşan basın temsilcileri ise Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce gazetecinin yaralandığını ve gözaltına alındığını belirtti.

Konuşmalarda, İsrail saldırılarında birçok medya kuruluşunun binasının da tahrip edildiği ve bunun Gazze'de haber üretimini ciddi şekilde aksattığı ifade edildi.

Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak basın özgürlüğünün kısıtlanmaya çalışıldığı vurgulandı ve uluslararası topluma bu konuda "somut adım atma" çağrısında bulunuldu.

BM 1993 yılında aldığı bir kararla 3 Mayıs'ı "Dünya Basın Özgürlüğü Günü" olarak ilan etmişti.