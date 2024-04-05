Gazze'de Böbrek Yetmezliği Hastası 9 Yaşındaki Çocuğun Sağlık Durumu Kötüleşiyor

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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 9 yaşındaki böbrek yetmezliği hastası Meram Mansur'un sağlık durumu, ilaç ve gıda eksikliği nedeniyle kötüye gidiyor.

İsrail'in ekim ayından bu yana saldırılarını sürdürdüğü bölgede, savaş nedeniyle yeterli şekilde beslenemeyen 9 yaşındaki küçük Meram, böbrek yetmezliği hastalığının da artması sonucu yatalak oldu.

Önceki gibi koşup oynayamamanın üzüntüsünü yaşayan Filistinli kız, zayıf bedeniyle açlık ve hastalıkla mücadele ediyor.

Büyüyünce mimar olmayı isteyen küçük Meram, İsrail saldırılarında kaybettikleri evin yerine ailesiyle güvende yaşayacakları bir ev inşa etmek istiyor.

Ancak savaş şartları altında yiyecek ve tedavi imkanı bulamayan çocuğun sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Sağlık durumu kötüleşti

Kızının durumunu endişeyle takip eden annesi Dua es-Sevafiri (41) de savaştan önce gıdaya rahatlıkla ulaşabildikleri ve tedavi imkanına sahip oldukları için Meram'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ancak savaş sonrası açlık ve hastalık yüzünden kızının çok kilo kaybettiğini aktaran Sevafiri, "Kızım böbrek hastasıydı ama tedavi oluyordu, uygun şekilde de besleniyordu. Ama şimdi ne yiyecek var ne de tedavi. Çocuğumun sağlık durumu kötüleşti, her gün mücadele ediyor." dedi.

Gazze'deki diğer çocuklar gibi Meram'ı da kaybetmeden acil müdahale edilmesini isteyen Filistinli anne, kızına bir şey olmasından çok korktuğunu dile getirdi.

Gazze'deki hastanelerde de tedavi imkanı bulunmadığını belirten Sevafiri, kızının yeniden eski haline dönmesini, diğer çocuklar gibi koşup oynamasını istediğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'de, Ekim 2023'ten bu yana 27 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.