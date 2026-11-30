Gazze Şeridi için beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmeden önce Filistinliler, şiddetli yağış ve rüzgarın yol açabileceği riskleri azaltmak amacıyla çadırlarının köşelerini sabitlemeye, üzerindeki brandaları germeye ve etrafına toprak set çekerek olası bir felaketi engellemeye çalışıyor.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerden 31 yaşındaki Abdurrahman Hamid, Gazze'de önceki yağışlarda suların çadırlarına sızması ve çadırların saatler içinde kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle aldığı önlemi AA muhabirine anlattı.

Gazze kentinin sahil şeridindeki bir çadır kampında yaşayan Hamid, bulundukları alanın kentin yüksek kesimlerinden denize doğru akan yağmur sularının güzergahında yer aldığını, bunun da su birikmesi ve çadırlara su dolması endişesini artırdığını belirtti.

Hamid, "İsrail'in uzun süren saldırıları nedeniyle yıpranan çadırı sabitleyip üzerine ek brandalar sererek ve etrafına toprak setler çekerek yaklaşan yağışlı havaya hazırlanmaya çalışıyoruz." dedi.

Gazze sahilinde riskli bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Hamid, "Çadırlar, yüksek bölgelerden gelen yağmur sularının tahliye güzergahında bulunuyor. Bu nedenle suların çadırların önünde birikip içeri girmesinden endişe ediyoruz. Yağışlı havalarda ailelerimizin ve çocuklarımızın sular altında kalmasından korkuyoruz." diye konuştu.

Hamid, yağmur sularının tek tehlike olmadığını vurgulayarak, "Sular çadırları bastığında beraberinde katı atıkları ve kanalizasyon sularını da sürüklüyor. Bu da hayatımız için gerçek bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Önceki baskının yeniden yaşanması endişesi

Hamid'in çadırının hemen yakınındaki 25 yaşındaki Siham ed-Duveydar ise suların içeri sızmasını engellemek amacıyla eşiyle birlikte brandaları bağlayıp sabitlediğini ve çuvallara kum doldurarak çadırın etrafına dizdiğini anlattı.

Duveydar, yerinden edilen ailelerin ellerindeki imkanlarla hazırlanmaya çalıştığını ancak önceki yağışlarda çadırların sular altında kaldığını ve eşyalarının zarar gördüğü olayların yeniden yaşanmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Gazze Belediyesi Sözcüsü Hüsni Muhenna da alçak basınç sisteminin tehlikesinin yalnızca yağışın şiddetinden değil, altyapının büyük ölçüde tahrip edildiği Gazze'nin mevcut koşullarından kaynaklandığını belirtti.

Muhenna, Gazze kentinin yaklaşık 1 milyon sakininin, şehrin yüzde 30'unu aşmayan dar bir alanında yoğunlaştığını vurgulayarak, bu durumun su baskını halinde tahliyeyi ve müdahaleyi zorlaştırdığını aktardı.

Tahrip olmuş drenaj hatları, ekipman yetersizliği ve enkazlar sebebiyle büyük engellerle karşılaştıklarını aktaran Muhenna, belediye filosunun yaklaşık yüzde 85'ini oluşturan 135 araç ve ağır iş makinesinin hizmet dışı kaldığını ifade ederek, bu durumun acil durum ve hızlı müdahale kapasitesini kısıtladığını kaydetti.

Muhenna, "Belediye mevcut imkanlar dahilinde elinden geleni yapıyor, ancak tehlikenin boyutu şu anki kapasitemizi aşıyor. İnsanları koruyabilmemiz için gerekli araçlara ihtiyacımız var. Altyapısı yıkılmış ve araçlarının büyük bölümü hizmet dışı kalmış bir şehirde bu sınırlı kaynaklarla sert bir yağışa karşı koyması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği, okul ve hastanelerin de hedef alındığı saldırılarda 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı, altyapının ise yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.