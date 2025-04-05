Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 669'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de Can Kaybı 50 Bin 669'a Yükseldi

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 669'a, yaralı sayısı 115 bin 225'e ulaştı.

05.04.2025 13:20
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- Gazze'de can kaybı 50 bin 669'a yükseldi

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 669'a yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 66 can kaybının kayıtlara geçtiği, 162 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının bin 309'a, yaralı sayısının ise 3 bin 184'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 50 bin 669'a, yaralı sayısı 115 bin 225'e yükseldi.

Kaynak: İHA

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