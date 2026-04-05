Gazze'de Çiftçi Gıda Krizine Çözüm Arıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli çiftçi Ahmed Hudayr, Gazze'deki gıda krizini hafifletmek için tarım projelerine başladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya sakinlerinden Filistinli çiftçi Ahmed Hudayr, 10 dönümlük bir arazide başlattığı projeyle, İsrail'in tarım arazilerini tahrip ve işgal etmesi nedeniyle yaşanan gıda krizini bir nebze olsun hafifletmeyi hedefliyor.

Gazze'de İsrail soykırımının devam ettiği süre zarfında tarım arazilerinin yüzde 80'inden fazlası (178 bin dönüm) yok edildi. Sebze ekilen alanlar 93 bin dönümden 4 bin dönüme düştü.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkes anlaşmasının ilk ayağı kapsamında çekildiği Sarı Hat'taki işgalini de sürdürüyor. Bu da, Gazze'nin doğusundaki bu geniş hatta yer alan tarım arazilerinin hala İsrail ordusunun kontrolünde olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, güneydeki Mevasi gibi tarıma elverişli bazı arazilerde de şuan yerinden edilen binlerce Filistinli yaşıyor.

Saldırılar öncesinde sebze üretiminde kendi kendine yeten hatta dışarıya ihracat yapan Gazze, yıkım ve işgal gibi etkenlerin devam etmesi nedeniyle artık dışarıya bağımlı hale geldi.

Üstelik İsrail saldırıları nedeniyle işsizliğin hat safhada olduğu Gazze'de Filistinlilerin, pazarlara yüksek fiyatla gelen bu gıdaları alım gücü de bulunmuyor.

3 yıl aradan sonra yeniden ekime başladılar

Hudayr ve kardeşleri, Gazze'deki gıda sıkıntısını hafifletebilmek adına toprak sahibi olan bir arkadaşının Et-Tevam bölgesindeki 10 dönümlük arazisinde ekim yapmaya başladı.

Hudayr, savaştan önce 100 dönümlük bir arazi ve 10 dönümlük seraları olduğunu, çilek, patates, havuç ve salatalık yetiştirdikleri bu yerlerin hepsini kaybettiklerini belirtti.

Asıl mesleğinin çiftçilik olduğunu ama savaş nedeniyle 3 yıldır işsiz olduğunu kaydeden Hudayr, "3 yıl aradan sonra yeniden ekim yapmaya karar verdik. Beyt Lahiya'daki tarım arazilerine Yahudiler el koydu. Hepsi tahrip edildi, kuzeyde ekim yapılabilecek hiç bir yer yok. Burası ilk tarla olacak." diye konuştu.

Ablukaya ve taşıdığı risklere rağmen onurlu bir yaşam için ekim yapıyorlar

Gazze'ye sebzenin dışardan geldiğini ve çok pahalı olduğunu kaydeden Hudayr, Gazze'de ekim olursa sebze fiyatlarının düşeceğini, şuan 20 şekel olan bir kilo domatesin fiyatının, Gazze'de yetiştirilirse 1-2 şekele düşeceğini kaydetti.

Hudayr, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaptıkları işin tehlikeli olduğunu ama buna mecbur kaldıklarını, "Bir yerden başlamak lazım. Tehlikeli tabi ama biz bu tehlikeye meydan okuyoruz, çalışmak istiyoruz. ya ölürüz ya da onurumuzla yaşarız." sözleriyle ifade etti.

Çiftçilere destek bekliyorlar

Hudayr, tohum, ilaç, gübre ve akaryakıtın fahiş fiyatlarda olmasının çiftçinin belini büktüğüne işaret etti ve ilgili kurumlara destek çağrısı yaptı:

"Yetkili makamlardan bize en azından yakıt ve tarım ilaçları bakımından destek vermesini istiyoruz. Bir çuval gübre savaş öncesinde 550 şekeldi, şimdi ise 1000 şekel. Tarım ilaçları da çok pahalı.

Tohumları da zorlukla ve çok yüksek fiyata satın alıyoruz. Tek bir salatalık tohumu 3 şekelden (1 dolar) daha ucuza bulunamıyor, bu da savaştan önceki fiyatının on katı. Bazı tohumlar ise eski oluyor, bunlardan ürün elde edebiliriz de etmeyebiliriz de. Çiftçiler desteklenirse sebzeler çok cüzi fiyatlara satılır."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Gazze, Tarım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

09:48
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor Çarpıcı Türkiye detayı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:54
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 10:05:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.