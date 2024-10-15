Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başlıyor

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GAZZE, 14 Ekim (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Birleşmiş Milletler'e bağlı bir klinikte bir doz çocuk felci aşısı verilen bir çocuk, 14 Ekim 2024.

Gazze'deki sağlık yetkilileri Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Gazze Şeridi'nin merkezindeki çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci turunun Pazartesi günü başlayacağını ve 3 ya da 4 gün süreceğini duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)