Gazze'de Enkaz Altındaki 112 Filistinli Defnedildi
İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden 112 Filistinli, 3 yıl sonra toplu cenaze ile defnedildi.
GAZZE, 5 Ağustos (Xinhua)-- İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında yıkılan binaların enkazı altında kalan 112 Filistinlinin naaşı yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılarak toplu cenaze töreniyle defnedildi.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Enkaz Altındaki 112 Filistinli Defnedildi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü
Sizin düşünceleriniz neler ?