Gazze'de Hava Saldırısında Can Kaybı 12'ye Yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Megazi Mülteci Kampı'na dün düzenlediği hava saldırısında yaralanan 2 Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 12'ye yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun dün Gazze kentinin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti çok sayıda kişi de yaralandı.

Saldırıda yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 Filistinli daha hayatını kaybetti.

Son kayıplarla, saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu neredeyse her gün ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelere saldırılar düzenliyor.