Gazze'de ilk şiddetli yağış sele yol açtı, 4 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Gazze'de ilk şiddetli yağış sele yol açtı, 4 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirdi

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'de hafta sonu yaşanan ilk şiddetli yağışın yol açtığı selde 4 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi. Binlerce aile barınak ve eşyalarını kaybetti; BM çalışanları İsrail kısıtlamaları nedeniyle yetersiz ekipmanla çalışıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze'de hafta sonu yaşanan sel nedeniyle 4 çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haq, New York'taki günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA), hafta sonu Gazze'de etkili olan ilk şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarına değindi.

Gazze'de yılın ilk şiddetli yağışının altyapı yetersizliği nedeniyle sele sebep olduğunu belirten Haq, "Sel sularına kapılarak boğulan bir bebek ile bir kum tepesinin çadırların üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk ve en az 1 kadına dair haberler aldık. Binlerce aile, barınaklarını ve eşyalarını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Haq, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle BM yardım çalışanlarının "son derece yetersiz ekipman ve barınma malzemesiyle çalışmak zorunda kaldıklarını" belirtti.

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov'un insani yardım çağrısını aktaran Haq, "Alakbarov, insani yardım kuruluşlarının Gazze'ye yeterli miktarda vidanjör, mobil su tahliye pompası, iş makinesi, motor yağı, yedek parça, çadır, branda, plastik örtü, battaniye ve kışlık giysi getirmesini engelleyen tüm gereksiz kısıtlamaların ve gecikmelerin acilen kaldırılması çağrısında bulundu." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları ve can kayıpları devam ediyor

BM Genel Sekreter Sözü Yardımcısı Haq, Gazze'deki yerleşim yerlerine yönelik İsrail'in saldırılarının devam ettiğini, bunun yeni can kayıplarına yol açtığını ve BM ekiplerinin işini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Haq, "Cumartesi günü, Gazze şehrinde 'Sarı Hat' olarak adlandırılan hattın batısındaki bir yerinden edilme alanını ziyaret eden BM personeli, yakınlarına isabet eden silah sesleri üzerine sığınmak zorunda kaldı. Neyse ki personelimiz yara almadı." dedi.

Uluslararası insancıl hukuk uyarınca BM adına sivillerin korunması çağrısını yineleyen Haq, Gazze'nin mevcut durumuyla ilgili kaynak eksikliğinden bahsetmekle birlikte İsrail makamlarının izin vermesi durumunda bölgeye "daha fazlasını getirebileceklerini" kaydetti.

Kaynak: AA
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