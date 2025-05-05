Gazze\'de İnsani Felaket Uyarısı

GAZZE, 5 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, "Gazze Şeridi genelinde insani durumun tahayyül sınırlarının ötesinde" olduğu uyarısında bulundu.

Ajansın pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayatta kalmak için gerekli malzemelerin bölgeye girişi 9 haftadır engellenirken, bu insani felaketin daha önce görülmemiş yeni bir seviyeye ulaşmasını önlemek için eşgüdümlü olarak uluslararası çaba gösterilmesi şarttır" denilerek acil ateşkes çağrısı yinelendi.

Öte yandan Hamas'a bağlı basın ofisi, geçişlerin kapatılmasına devam edilmesi ve 60 günden fazladır devam eden amansız abluka nedeniyle Gazze'de insani felaket yaşanmasının çok yakın olduğu uyarısında bulundu.

Ofisten yapılan basın açıklamasında, "İşgalci İsrail'in bebek maması, besin takviyeleri ve her türlü insani yardımın girişini engellemeye devam etmesi nedeniyle 70.000'den fazla çocuk şiddetli yetersiz beslenmeden dolayı hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada 5 yaşın altındaki 3.500'den fazla çocuğun açlık nedeniyle her an ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ofis, uluslararası topluma sınır kapılarının yeniden açılması ve bebek maması ve besin takviyelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi için acilen harekete geçme çağrısı da yaptı.

İsrail, Hamas ile ocak ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze'ye mal ve malzeme akışını durdurmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle ateşkesin ikinci aşaması henüz başlamadı.