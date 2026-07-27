Gazze'de İnsani Kriz: Ölü Sayısı 73 Bin 329'a Yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de İnsani Kriz: Ölü Sayısı 73 Bin 329'a Yükseldi

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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı son 24 saatte 3 artarak 73,329'a ulaştı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 73 bin 329'a çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte İsrail saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1203 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 900 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 803 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 329'a, yaralı sayısının ise 174 bin 9'a yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İnsani Kriz: Ölü Sayısı 73 Bin 329'a Yükseldi - Son Dakika

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