Gazze'de İsrail Bombardımanında Yıkılan Caminin Enkazında Namaz - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Bombardımanında Yıkılan Caminin Enkazında Namaz

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Filistinliler, İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camisinin enkazının çevresinde ramazan ayının ikinci cuma namazını kıldı. İsrail saldırılarının hedefi olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelirken, Refah kentindeki Faruk Camii sadece minaresi ayakta kaldı. Filistinliler, caminin yıkıntıları üzerine çadırlar ve hasırlar sererek namazlarını eda etti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

22.03.2024 18:57  Güncelleme: 19:20
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Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camisinin enkazının çevresinde eda etti.

Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Güneyde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bombardıman nedeniyle sadece minaresi ayakta duruyor.

Filistinliler, Faruk Camii'nin yıkıntıları üzerine kumaş ve plastik parçalardan çadırların yanı sıra, yere hasır sererek ramazan ayının ikinci cumasını kıldı.

Gazzelileri, İsrail saldırıları karşısında sabırlı ve metanetli olmaya ve insani yardım girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle dayattığı kıtlık karşısında birlikte durmaları tavsiyesinde bulunan caminin imam hatibi ayrıca, Arap ve İslam halklarına Gazze'de soykırım, açlık ve korkuyla karşı karşıya olan Filistin halkına destek ve yardım için ellerinden geleni çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Bombardımanında Yıkılan Caminin Enkazında Namaz - Son Dakika

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