Gazze'de İsrail'in tahrip ettiği tarım arazileri yeniden canlanıyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail'in tahrip ettiği tarım arazileri yeniden canlanıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da çiftçiler, İsrail ordusunun tahrip ettiği tarım arazilerini yeniden canlandırmak için mücadele ediyor. Savaşın getirdiği zorluklara rağmen çiftçiler, topraklarını yeniden ekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

13.08.2024 11:22
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da çiftçiler, İsrail ordusunun tahrip ettiği tarım arazilerini yeniden canlandırmak için mücadele ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana üzerine binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze'de tarım arazileri ve su kuyuları da büyük zarar gördü.

Filistinli çiftçi Yusuf Sakr Ebu Rabi, savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen, topraklarını yeniden ekmek için kolları sıvadı. İsrail ordusunun Beyt Lahiya'yı karadan işgal sürecinde bakımsız kaldıkları için kuruyan mahsullerden tohum elde eden Ebu Rabi, küçük bir fidanlık kurmayı ve binlerce fide yetiştirmeyi başardı. Onun bu çabasını örnek alan diğer çiftçiler de yeniden ekim yapmaya başladı.

Tarım, Filistinliler için "direnişin bir parçası"

Savaşın başlamasıyla birlikte tarım sektörünün neredeyse tamamen çöktüğünü söyleyen Ebu Rabi, özellikle Filistin'de ve tüm dünyada tanınan Beyt Lahiya çileğinin üretiminin durma noktasına geldiğini belirtti.

Ebu Rabi, İsrail ordusunun Beyt Lahiya'dan çekilmesiyle birlikte evlerine döndüklerini ve yeniden ekime başlamaya karar verdiklerini, bunun için de öncelikle fide yetiştirmeye başladıklarını kaydetti.

Tarımın Filistinliler için "direnişin bir parçası" olduğunu dile getiren Ebu Rabi, şunları söyledi:

"İlk aşamada mart ayında 40 bin biber ve patlıcan fidesiyle başladık. Bunları kendi topraklarımıza ektik. Sonrasında diğer çiftçiler de tarıma geri dönüş yaptı. Fidelere ilgi arttı. Bugün geldiğimiz noktada 150 bin biber ve patlıcan fidemiz var. İsrail'in yok ettiği topraklarımızı yeniden ihya etmek ve tarımı yeniden canlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz."

İsrail, tarım arazilerini sistematik olarak yok ediyor

Gazze Tarım Kooperatifi Başkanı Ali el-Kilani ise Gazze'nin kuzeyinde ve özellikle Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'da, çiftçilerin karşılaştığı zorluklar nedeniyle tarımsal üretim miktarının büyük oranda düştüğünü belirtti.

Kilani, karşılaşılan zorlukların başında "İsrail'in tarım arazilerini sistematik olarak yok etmesi, yakıt ve enerji sıkıntısı, su kuyularının tahrip edilmesi ve tarım arazilerinin çoğunun ıslaha ihtiyaç duyması" olduğunu ifade etti.

Tarım arazilerinin bir kısmına tehlikeli olduğu için girilemiyor

Tarım arazilerinin bir kısmına tehlikeli olduğu için girilemediğini, geriye kalanların ise küçük toprak parçalarından ibaret olduğunu aktaran Kilani, tohum ve diğer malzemelerin piyasada bulunmaması nedeniyle tarımda maliyetin büyük ölçüde arttığına ve bunun da ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğuna işaret etti.

"Savaş ve abluka Filistinlilerin yiyeceğini, içeceğini, rızkını, tarımı her şeyi hedef alıyor. İnsanların arazilerine ulaşmaları engelleniyor. Tüm bu engel ve kısıtlamalar Filistinliler için hayatı zorlaştırıyor ve onları zayıf, hasta, yeterli gıdaya erişemeyen, direnme gücü olmayan insanlar haline getiriyor." diyen Kilani, bunun da Filistin halkının varlığını ortadan kaldırma planı çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail'in tahrip ettiği tarım arazileri yeniden canlanıyor - Son Dakika

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