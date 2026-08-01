Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 3 Filistinli ölü, çok sayıda yaralı var. Son can kaybı 7.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentindeki Telatini Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldı. İsrail'in hava saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneyindeki Hayy er-Reis Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'nın Gazze kentinin kuzeyindeki Gazali bölgesinde bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Deyr el-Belah kentinin doğu girişine düzenlenen İHA saldırısında da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Sabah Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Üçüncü Cadde'de bulunan Ahmed eczanesi çevresinde bir grup Filistinliyi hedef alan İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı böylece 7'ye yükseldi.

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1222 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 53 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 804 kişinin cenazesine ulaşıldığı belirtilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 349'a, yaralı sayısının ise 174 bin 162'ye yükseldiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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