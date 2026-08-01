Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin açıklamalar yapılırken İsrail ordusunun düzenlediği son saldırılarda, 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 21 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze kentinin güneyindeki Es-Sabra Mahallesi'ne düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusundaki Selahaddin Caddesi'ne düzenlenen İsrail saldırısında da 38 yaşındaki Muhammed Abdunnasır el-Hatib hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Haccavi ailesine ait eve düzenlenen saldırıda 10 kişi yaralandı.

Deyr el-Belah kentinin Ebu Arif Caddesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan İsrail saldırısında 5 kişi, aynı bölgede İHA ile düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Han Yunus kentinin güneyindeki Alem Kavşağı ile kent merkezindeki Ebu Humeyd Kavşağı çevresinde İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde sivillerin toplandığı alana düzenlenen İHA saldırısında ise bir kadın ve bir çocuğun yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin batısındaki Mezbaha bölgesinde sivillerin toplandığı noktaya düzenlediği İHA saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Deyr el-Belah kentinin El-Hadbe bölgesinde Ebu Amra ailesine ait eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1214 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi yaralandı.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının, üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şartı olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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