Gazze'de İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok yaralı var.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir evi bombaladı.

İsrail'in söz konusu eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ile bazı yaralılar Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de İsrail ordusunun sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında yaralanan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ise 1296 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 296 kişi yaralandı, enkaz altından ise 814 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 431'e, yaralı sayısı da 174 bin 437'ye yükseldi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de İsrail Saldırısında 3 Filistinli Öldü - Son Dakika
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