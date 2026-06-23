Gazze'de Mezarlıkta Naaşların Yeniden Defni

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, İsrail'in saldırıları sırasında tahrip edilen Şeyh Rıdvan Mezarlığı'ndan çıkarılan 40 Filistinliye ait naaşı yeniden toprağa verdi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mezarlığı'nın doğu bölümünde bulunan 40 Filistinlinin naaşını nakletmeyi başardığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mezarların İsrail güçlerinin savaş sırasında gerçekleştirdiği buldozerli yıkım ve kazı faaliyetlerinden etkilendiği ifade edildi.

Naaşların çıkarılması ve yeniden defnedilmesi işleminin ilgili ekipler, adli tıp uzmanları ile Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının katılımıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, çalışmanın ölülerin onurunun korunması ve mezar yerleri tahrip edilen cenazelerin kayıt altına alınması amacıyla yürütüldüğü kaydedildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in mezarlıkta gerçekleştirdiği yıkım çalışmaları sırasında mezarları açığa çıkan bazı cenazeler, savaş döneminde yakınları tarafından geçici ve düzensiz şekilde defnedilmişti.

Söz konusu naaşlar, bugün mezarlık içinde düzenli defin alanlarına yeniden nakledildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün açıklamasında, çıkarılan naaşların kimlik tespiti ve muhafazasına ilişkin yasal ve insani işlemlerin tamamlanması için ilgili kurumlara teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bazı cenazelerin kimliklerinin tespit edilerek isimleriyle yeniden defnedildiği ancak ileri derecede bozulma ve ayırt edici özelliklerin kaybolması nedeniyle bazı naaşların kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada kimliği belirlenemeyen cenazelerin özel torbalarda muhafaza edilerek numaralandırıldığını ve ileride yeni bilgi veya deliller ortaya çıkması halinde teşhis edilebilmeleri için kayıt altına alındığını dile getirdi.

Gazze kentinin en büyük mezarlıklarından biri olan Şeyh Rıdvan Mezarlığı, İsrail'in saldırıları sırasında defalarca hedef alınmış, mezarların açığa çıkmasına ve mezarlığın geniş bölümlerinin tahrip olmasına neden olan yıkım faaliyetlerine maruz kalmıştı.

Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Ocak 2024'te yayımladığı raporda İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde en az 12 mezarlığı buldozerlerle tahrip ettiğini belgelemişti.

ABD merkezli CNN'in araştırmasında da İsrail ordusunun kara saldırıları sırasında Gazze'deki en az 16 mezarlığa zarar verdiği, mezar taşlarını yıktığı, defin alanlarını tahrip ettiği ve bazı durumlarda cenazeleri mezarlarından çıkardığı belirtilmişti.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından sivil savunma ekipleri ve uzman gruplar, yakınları tarafından teşhis edilen cenazeleri geçici ve düzensiz mezarlardan çıkararak resmi mezarlıklara nakletme çalışmalarını sürdürüyor.

Sınırlı imkanlarla yürütülen kimlik tespit çalışmalarında, kayıp yakınlarının cenazeleri kıyafetler, fiziksel özellikler ve yaralanma izleri üzerinden teşhis etmeye çalıştığı, bu sürecin mağdur aileler üzerinde ağır psikolojik etkiler bıraktığı belirtiliyor.

Filistinli ve Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre, 8 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 73 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 173 binden fazla kişi yaralandı.

Saldırılar ayrıca Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ında ağır yıkıma yol açtı.