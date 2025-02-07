Gazze'de Patlamamış Mühimmat Patladı

Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun bıraktığı patlamamış savaş mühimmatının infilak etmesi sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusundan kalan savaş mühimmatı patladı.
Patlama sonucu Muhammed Yasir el-Kadi isimli Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi, İsrail'in uzun süre hava ve kara saldırıları düzenlediği Gazze'de patlamamış savaş mühimmatlarının sivillere ve insani yardım operasyonlarına tehdit oluşturduğu uyarısında bulunmuştu.
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