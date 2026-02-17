Gazze'de Refah Kapısı Zor Durumda - Son Dakika
Gazze'de Refah Kapısı Zor Durumda

17.02.2026 23:02
Refah Sınır Kapısı'ndan yalnızca 201 hasta çıkabildi, 20 bin kişi tedavi bekliyor.

İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar 201 hastanın çıktığı belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete neden olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'tan yapılan giriş-çıkışlara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar sadece 201 Filistinli hastanın Gazze'den ayrılmasına, 405 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildiği aktarıldı.

Açıldığı günden bu yana 3000 kişinin geçmesi gerekirken bölgeye giren ve çıkan Filistinli sayısının 925 olduğu, bunun Refah'tan geçişi belirlenenlerin sayısının sadece yüzde 31'ine tekabül ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, yaklaşık 26 kişinin çıkışının reddedildiği, reddin nedenlerine dair ise bilgi verilmediği ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı'nın kısmi çalıştığı, bunun da bölgedeki insani felaketin boyutları için yetersiz olduğu ifade edilmişti.

Tedavi için bölge dışına çıkmayı bekleyen hasta ve yaralı sayısının 20 bini aştığı vurgulanan açıklamada, hastalar arasında kanser, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi kritik durumlar ve ağır yaralanmaların bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada 20 binden fazla hasta ve yaralının tedavi için bölgeden çıkmayı beklediği aktarılmıştı.

80 bin Filistinli topraklarına dönmek istiyor

Resmi olmayan kaynaklara göre, İsrail saldırıları sırasında Gazze'den çıkan yaklaşık 80 bin Filistinli yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarının göstergesi olarak geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail basını, Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı.

Mısır basını, İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini belirtti.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönenler, Refah kapısında İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine, uzun süren sorgulamalarına maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İsrail saldırılarından önce her gün yüzlerce Filistinli, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiyor, yüzlercesi de Gazze'ye geri dönüyordu.

Refah'ın idaresi, İsrail'in müdahalesi olmaksızın Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Mısır makamları tarafından yönetiliyordu.

Kaynak: AA

