Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Riskler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Riskler Artıyor

ABD'li doktor Khan, Gazze'deki sağlık çalışanlarının ciddi tehditler altında olduğunu belirtti.

20.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de görev yaptıktan sonra ağustosta ABD'deki görevine dönen Danışman Nefrolog Talal Ali Khan, İsrail ordusunun hedef ayırmadığı Gazze'de, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının güvenlik riskinin "ciddi boyutta" olduğunu belirtti.

Oklahoma Üniversitesi İç Hastalıkları Klinik Doçenti unvanıyla görev yapan Khan,16 Temmuz-7 Ağustos tarihlerinde Gazze'deki hastanelerde Filistinli hastaları tedavi etti.

Khan, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye gönüllü olarak giden yabancı bir sağlık çalışanı olarak bölgedeki tehlikeyi ve tanık olduğu olayları AA muhabirine değerlendirdi.

Gazze'ye Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında gittiklerini belirten Pakistan asıllı Dr. Khan, buna rağmen güvenlik konusunda çok tehlike yaşadıklarını anlattı.

Gazze'nin son zamanlarda sağlık çalışanlarının en çok hedef alındığı yer olduğuna dikkati çeken Khan, "Üstünüzde 7-24 uçan insansız hava araçlarını duyuyorsunuz, ara sıra sağdan soldan bombalar düşüyor ve korkuyorsunuz. Birden fazla kez hedef alınan çok sayıda sağlık personeli ve BM çalışanı var." dedi.

Khan, "Gazze'de 3 farklı hastaneye gittim ve en büyük hastane, yıkılan Şifa Hastanesi'ydi. Şifa'daki ve El Nasr'daki diyaliz üniteleri saldırılarda yandı." diye konuştu.

İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'ni ve diyaliz ünitesinin halini kendi kamerasıyla kaydeden ABD'li doktor, "Tamir edilemez hale gelen bu diyaliz ünitesi, savaştan önce yaklaşık 450 hastaya destek veriyordu ve 60'tan fazla makinesi vardı. Şimdi hepsi harabe." ifadesini kullandı.

ABD'li doktor, BM koruması altında olmalarına ve İsrail tarafına gerekli bildirimlerin yapılmasına rağmen, bölgedeki görevi süresince kendini "ciddi boyutta" risk altında hissettiğini söyledi.

"Gazze, benim için, direnç ve kararlılık anlamına geliyor"

Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi Khan, "Gazze, benim için, direnç ve kararlılık anlamına geliyor. Bunlar hayal bile edemeyeceğim kadar özel insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'den döndükten sonra hayata bakış açısının değiştiğini söyleyen Khan, "Hayatınızda stresler kaygılar oluyor ve bu zorluklarla veya kaygılarla meşgul oluyorsunuz. Ama Gazze halkını ve yaşadıklarını gördükten sonra, yaşadıkları felaketin yanında her şeyin çok küçük olduğunu hissediyorsunuz." dedi.

ABD'li doktor Khan, Gazze'de bir hastasıyla yaşadığı ve çok etkilendiği olayı da şu ifadelerle anlattı:

"Yatılı bir hasta vardı ve hastanede onunla ben ilgileniyordum. Ona bir gün sonra döneceğimi söyledim. Evi, yeterli yiyeceği veya ilacı yoktu ve sadece bir hastane yatağında oturuyordu. Ama bu adam hala çok misafirperverdi. Ben ülkesinde onun misafiriydim. Beni davet etti ve bir fincan çay verdi. Lütfen içeri gelip benimle bir fincan çay içmeni istiyorum demesi beni çok etkiledi. Bu insanlar çok az şeye sahip olmalarına rağmen, kalpleri çok büyük."

"Okullar şu anda Gazze'deki en ölümcül yerler"

İsrail'in saldırılarında okul, cami ve kütüphane gibi mekanların özellikle hedef alındığı düşüncesini paylaşan Khan, "Gördüğüm kadarıyla okullar şu anda Gazze'deki en ölümcül yerler." vurgusunu yaptı.

Khan, Gazze'ye ulaştığında daha önce hiç tanık olmadığı bir yıkımla karşılaştığını ve bunun "akıl almaz boyutta" olduğunu söyledi.

Gazze'de bulunduğu süreçte, okulların İsrail ordusu tarafından hedef alındığına bizzat şahit olduğunu aktaran Khan, "Ağustos ayında, oradayken, raporlara göre, okullar neredeyse 16 defa hedef alındı. En büyük katliamlar okullarda oldu. ve aynı şey camilere, mescitlere ve kütüphanelere de oldu." ifadelerini kullandı.

Khan, Gazze'de, evler, apartman kompleksler, hastaneler, binalar, okullar, camiler dahil her şeyin tahrip edilmiş olduğunu, bir çok yerleşim yerinin "tamamen dümdüz edildiği" bilgilerini paylaştı.

Khan, "Gazze'de sağlam kalan tek bir cami bile görmedim." dedi.

Gazzelilerin, her şeye rağmen hayata ve inançlarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirten Khan, şunları kaydetti:

"Çadırlarda, Gazze'deki kadınların Kur'an-ı Kerim öğrettiği ve düzenli eğitim verdiği geçici okullara giden çocukları gördüm. ve bu insanların hala çok dirençli, ilerlemeye, kendi paylarına düşeni yapmaya kararlı olduklarını görmek çok iç açıcıydı."

Gazze'de bir doktor olarak, böbrek hastalarının dışında çocuklarla da mümkün olduğunca ilgilendiğini söyleyen doktor Khan, yetersiz beslenmeden dolayı Gazzeli çocukların büyüyemediğini ifade etti.

Khan, bu konuda yaşadığı bir şoku şöyle anlattı:

"Hastanede bir çocuk gördüğümü hatırlıyorum, annesiyle birlikteydi. Annesine, çocuğun kaç yaşında olduğunu sordum. O çocuk 3 ila 4 yaşında gibi görünüyordu ve annesi bana 12 yaşında olduğunu söylediğinde, kalbim sıkıştı. Bu çocuğun, kızımla aynı yaşta olması beni çok kötü hissettirdi, 3-4 yaşında gibi görünüyordu."

"Gelecek hükümetin en azından insanlığı her şeyin üstünde tutmasını umuyorum"

Khan, ABD'de yeni yapılan seçimlerin sonuçları konusunda umutlu olduğunu değerlendirerek, her şeyden önce "inancı gereği olumlu düşünmesi gerektiğini" söyledi.

ABD halkının mevcut tercihini değiştirmesini Gazze konusunda olumlu bulduğunu ifade eden Khan, "Bu gelecek hükümetin en azından insanlığı her şeyin üstünde tutmasını umuyorum ve bu konuda pozitifim. Bence insanlığa saygı duyulmalı." diye konuştu.

Gazze'de son 1 yıldır yaşanan yıkım ve felaketlerden tüm dünyanın sorumlu olduğuna inandığını dile getiren Khan, Gazze kelimesinin etimolojik olarak, sargı bezi anlamına gelen "Gauze" kelimesinden türediğini, pamuğu işlemede çok mahir olan Gazzelilerin ürettikleri sargı bezlerinin dünyanın birçok yerinde yaraları sardığını belirtti.

Bu bağlamda bir ironiye yer veren Khan, "Ve düşünün, tüm dünyada bu gazlı bez vesilesiyle kaç tane yara sarıldı. ve şimdi, tüm dünyanın suskunluğu yüzünden Gazzelilerin kaç tane yarasını açık bıraktık." sözlerine yer verdi.

Khan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani bu bizim sorumluluğumuz. Gelecek nesiller, Gazze'de 17 bin çocuğun öldürüldüğü, 11 binden fazla kadının hedef alındığı, tüm mahallelerin yerle bir edildiğini okuduklarında, dünyanın geri kalanının ne yaptığını bize soracaklar. Dünya sessiz mi kaldı yoksa bir şey yaptı mı? O yüzden bu bizim için bir sınavdır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Riskler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:16 Kredi kartlarına komisyon oyunu Paranızı geri alabilirsiniz Kredi kartlarına komisyon oyunu! Paranızı geri alabilirsiniz
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:47:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Riskler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.