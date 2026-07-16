Gazze'de Sağlık Krizi: 16 Aylık İsam İçin Acil Tedavi Gerekli

???? İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar ve yıllardır devam eden acımasız abluka nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'de, 16 aylık hidrosefali hastası İsam Fadi Nebih, tedavi edilebilmek için acilen bölge dışına çıkarılmayı bekliyor.

İlaç, tıbbi ekipman, steril ameliyathane koşulları, bebek maması ve temel gıdalara erişimin büyük ölçüde kısıtlandığı Gazze'de gerekli tedaviye ulaşamayan hasta ve yaralılar yaşam mücadelesi veriyor.

Doğumundan birkaç gün sonra geçirdiği enfeksiyonun ardından beyninde sıvı birikmesi (hidrosefali) tespit edilen ve henüz 25 günlükken beyninden mesanesine uzanan şantın yerleştirilmesi için ameliyat edilen 16 aylık İsam da bunlardan biri.

Ancak İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının derinleştiği Gazze'de küçük İsam, bugüne kadar şant tıkanıklıkları ve diğer sağlık sorunları nedeniyle birçok kez ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

Sadece 5 kilogram ağırlığında olan İsam artık hareket edemiyor, konuşamıyor ve gözlerini dahi hareket ettiremiyor. Doktorlar yeniden ameliyat edilmesi gerektiğini belirtirken, annesi, mevcut hastane koşullarında enfeksiyon riskinin yüksek olması nedeniyle oğlu için endişe duyuyor.

"Hamileliğimi de doğumu da açlık içinde geçirdim"

AA muhabirine konuşan İsam'ın annesi Meysa Radi, oğlunun sağlıklı dünyaya geldiğini ancak doğumdan kısa süre sonra geçirdiği kan enfeksiyonunun ardından beyninde sıvı birikmesinin tespit edildiğini anlattı.

Oğlunun henüz 25 günlükken ilk ameliyatını geçirdiğini aktaran Filistinli anne, daha sonra takılan şantın tıkanması ve değiştirilmesi nedeniyle birçok kez yeniden ameliyat edildiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çöktüğünü, ilaç ve sterilizasyon imkanlarının yok denecek kadar azaldığını ifade eden Meysa Radi, oğlunun sağlık durumunun her geçen gün kötüleştiğini vurguladı.

Filistinli anne şöyle konuştu:

"İsam artık hareket edemiyor, konuşamıyor, gözlerini bile oynatamıyor. Doğduğunda 3 kilogramdı, şimdi 16 aylık olmasına rağmen sadece 5 kilogram."

İsrail'in insani yardım girişini engellemesi nedeniyle hamileliği boyunca açlıkla mücadele ettiğini anlatan Meysa Radi, yetersiz beslenmenin hem kendi sağlığını hem de bebeğinin gelişimini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Meysa Radi, şunları söyledi:

"Hamileliğimi de doğumu da açlık içinde geçirdim. Mama bulamadım. Yetersiz beslendiğim için oğlumu emziremedim. Benim yaşadığım yetersiz beslenme oğluma da geçti. Bugün hem hastalığı hem de ağır, kronik yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor."

Oğlu için yeni bir ameliyat gerektiğini ancak Gazze'deki hastanelerde yeterli steril ortam bulunmadığını belirten Meysa Radi, "Ameliyat olursa enfeksiyon kapmasından korkuyorum. Şifa Hastanesi'nde ne yeterli sterilizasyon ne de gerekli imkanlar var. Oğlumu kurtarmaya çalışırken daha da kötüleşmesinden endişe ediyorum." diye konuştu.

"Oğlum her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor"

Filistinli anne, oğlunun Gazze dışında tedavi edilmesi için bir yıldan uzun süre önce resmi sevk aldığını ancak sınır kapılarındaki kısıtlamalar ve hasta tahliyelerinin sınırlı yapılması nedeniyle Gazze'den çıkamadıklarını söyledi.

Aylar süren bekleyişin oğlunun sağlık durumunu daha da ağırlaştırdığını vurgulayan anne, "Bir yıldan uzun süredir tedavi sevkimiz var. Sınır kapıları açılmadığı için oğlum her geçen gün ölüme biraz daha yaklaşıyor." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Filistinli anne, "Oğlumun Gazze dışında tedavi edilmesi gerekiyor. Daha fazla beklersek onu kaybedeceğiz. Tek isteğim, oğlumun yaşama tutunabilmesi için tedaviye ulaşabilmesi." ifadelerini kullandı.

İsrail'in devam eden saldırıları, abluka ve insani yardım ile tıbbi malzeme girişindeki kısıtlamaları nedeniyle sağlık sisteminin büyük ölçüde çöktüğü Gazze'de çok sayıda çocuk tedaviye erişemiyor.

Uzmanlar, tıbbi tahliyelerin yavaş ilerlemesi, ilaç ve beslenme yetersizliği ile sağlık altyapısındaki hasarın, İsrail saldırılarının çocuklar üzerindeki en ağır sonuçları arasında yer aldığına dikkati çekiyor.