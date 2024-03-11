Gazze'de Saldırılara Rağmen Camilerde Namaz Devam Ediyor

Güncel

Gazze'de İsrail saldırılarına hedef olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale gelse de Gazze halkı tehlikelere rağmen camilerin yıkıntıları arasında ezan seslerini yükselterek namazlarını kılmaya devam ediyor.

İsrail 5 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında camilerin yanı sıra kiliseler, okullar, müzeler, tarihi evler ve çeşitli kültürel alanları da hedef almaktan çekinmiyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bombalanan 500'den fazla cami enkaza döndü.

Gazze halkı dün, Ramazan ayının ilk teravih namazını, bombardımanda büyük oranda yıkılan tarihi Büyük Ömeri Camii, Refah kentindeki Faruk Camii ile Gazze'nin orta kesimlerindeki er-Rimal Mahallesinde bulunan El Abbas Camii'nde eda etti.

Gazze halkı, teravih için açık alanlar ve tarihi camilerin enkazında buluşuyor

Filistinliler, sosyal medya platformlarında teravih namazı kılmak için yerinden edilmişlerin kaldığı kamplarda, halka açık yerler ve tarihi camilerde buluşma çağrısı yapıyor.

Büyük Ömeri Camii İmamı Şeyh Fadi Arif, İsrail saldırılarının hedefi olan ve büyük oranda yıkılan camide ezanın, teravihin ve ibadetlerin devam etmesi için elinden gelen çabayı gösteriyor.

Yaklaşık 1400 yıllık olan ve Gazze'deki Memlüklü ve Osmanlı döneminin mimari özellikleriyle dikkati çeken Büyük Ömeri Camisi, Gazze'deki en eski, Filistin genelinde ise Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Akka'daki Ahmed Cezzar Paşa Camisi'nden sonra üçüncü büyük cami olma özelliğini taşıyor.

Gazze'deki Filistinlilerin "küçük Mescid-i Aksa" olarak da tanımladığı cami, İsrail tarafından hedef alınarak büyük oranda yıkıldı.

Gazze'nin en eski camilerinden biri olan Abbas Camisi de savaşın ilk haftasında İsrail uçakları tarafından yıkıldı, ancak Filistinliler, caminin yanındaki küçük meydanda cemaatle namaz kılmaya devam ediyor.

Soğuk havaya rağmen, caminin enkazının bulunduğu alanda namaz kılındı

Gazze'nin güneyinde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de İsrail saldırılarına hedef olan camilerden biri. İsrail bombardımanı nedeniyle yerleşkesi enkaza dönen caminin sadece minaresi ayakta duruyor.

İsrail saldırısı nedeniyle yıkılan Faruk Camii yerleşkesinde ibadet edilemiyor. Yüzlerce Filistinli, soğuk havaya rağmen teravih namazı için caminin enkazının bulunduğu alanda toplanarak ibadet ediyor.

İsrail'in yakıt girişine izin vermeyerek Gazze'yi elektriksiz bırakması nedeniyle Filistinliler teravih namazını seyyar ışık ve hoparlör kullanarak yere serilen hasırlar üzerinde eda etti.