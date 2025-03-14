Gazze'de Şifa Hastanesi'nden 48 Cenaze Çıkarıldı

GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'nden İsrail'in önceki saldırılarında hayatını kaybeden 48 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı perşembe günü yaptığı açıklamada "cenazelerin savaş sırasında Şifa Hastanesi'nin enkazı altında kaldığını" belirterek, kurtarma ve sağlık ekiplerinin cenazeleri resmi mezarlıklara nakletmeye başladığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne savaş boyunca birkaç kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda onlarca kişi öldürüldü, çok sayıda kişi tutuklandı ve binaların aldığı büyük hasar yüzünden hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki sağlık yetkililer, son 24 saat içinde Gazze hastanelerine 9 cenazenin ulaştığını, bunların arasında yeni ölümlerin ve enkaz altından çıkarılan cansız bedenlerin de bulunduğunu duyurdu.

Sağlık yetkilileri, savaşın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de ölenlerin sayısının 48.524'e, yaralananların sayısının ise 111.955'e ulaştığını belirtti.