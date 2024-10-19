Gazze'de Sığınma Merkezine İHA Saldırısı

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İsrail işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir sığınma merkezinde bulunan çok sayıda Filistinlinin, İsrail dronlarından açılan ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine konuşan görgü tanıkları, "Yemen es-Said Hastanesi'nde bulunan sığınma merkezindeki Filistinliler, İsrail'e ait 'Quadcopter' tipi insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateşle yaralandı. Yaralılar, hala sığınma merkezinde mahsur durumda ve kan kaybetmeye devam ediyor. İsrail'e ait zırhlı araçlar ve İHA'lar tarafından kuşatılan merkeze yardım ulaşmıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasıyla hizmet dışı kalan Yemen es-Said Hastanesi sığınmacı merkezine dönüştürülmüştü.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.