Gazze'de Sivil Savunma Personeline Saldırılar: 88 Ölü

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Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 88 personelinin öldürüldüğünü açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 88 sivil savunma personelinin yaşamını yitirdiği, 304'ünün de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca sivil savunma ekiplerinden 21 kişiyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 17 sivil savunma merkezine saldırı düzenlediği, bunların 14'ünün tamamen yıkıldığı, 3'ünün ise kısmen hasar gördüğü ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 502 Filistinli öldü, 105 bin 454 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.