Gazze'de Su ve Atık Yönetimi Krizi

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği, İsrail'in endüstriyel yağlar ve yakıtın girişini engellemesinin su, kanalizasyon ve atık yönetimi hizmetlerinin durma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olduğu belirtilerek, yaklaşan insani ve çevresel felaket konusunda uyarıda bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, elektrik jeneratörleri, su kuyuları, kanalizasyon tesisleri ile belediyeye ait araç ve ekipmanların doğrudan endüstriyel yağlara bağlı olması nedeniyle, endüstriyel yağ krizinin şu anda en büyük ve en acil tehdit haline geldiği kaydedildi.

Endüstriyel yağların tamamen tükenmesi durumunda, sınırlı miktarda yakıt bulunsa dahi hayati önem taşıyan ekipman ve tesislerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği aktarılan açıklamada, belediyeler ile su ve kanalizasyon tesislerinin, halkın evsel kullanım ve içme suyu ihtiyacını karşılayabilmek için her gün 140 bin metreküpten fazla su üretmek amacıyla onlarca su kuyusu ve tesisi uzun süreler boyunca işletmek zorunda olduğu belirtildi.

Açıklamada, atık suların yerleşim alanlarında birikmesini engellemek için belediyelerin her gün yaklaşık 60 bin metreküp kanalizasyon suyunu denize boşalttığını ancak ilgili tesislerin durması halinde bunun ciddi sağlık ve çevresel sonuçları olacağı ifade edildi.

Belediyelerin Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden günlük 3 bin metreküpten fazla atık toplamaya ve taşımaya devam ettiği aktarılan açıklamada, yağ, motorin ve yedek parça krizinin sürmesinin, atık toplama ve taşıma araçlarının tamamen durması riski oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu hizmetlerin durmasının, çöplerin yerleşim alanlarında ve sığınma merkezlerinde birikmesine yol açacağı bunun da hastalıkların, salgınların, böceklerin ve kemirgenlerin yayılmasına neden olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, belediye hizmetlerinde yaşanmak üzere olan çöküşten İsrail'i "tamamen ve doğrudan sorumlu" tutularak endüstriyel yağların, motorinin, yedek parçaların, araç lastiklerinin, pompaların ve tüm işletme ile bakım malzemelerinin derhal bölgeye girişinin sağlanması istendi.

Su ve kanalizasyon hizmetleri ile atık yönetiminin çökmesini önlemek için Birleşmiş Milletleri, uluslararası ve insani kuruluşları acilen harekete geçme çağrısı yapılan açıklamada, temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli malzeme ve ekipmanların düzenli şekilde girişinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada tesisleri işletmek için gerekli ürünlerin sağlanmasında yaşanacak gecikmenin, kontrol edilmesi zor geniş çaplı bir insani, sağlık ve çevre felaketine yol açacağına dikkati çekildi.