Gazze'de Yakıt Krizi Derinleşiyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 19 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de her gün yaşanan çatışmalar, önlenebilir ölümler, giderek derinleşen yakıt krizi, insanların yerinden edilmesi ve umutsuzluk hali nedeniyle kitlesel yoksunluğun normalleştiği uyarısında bulundu.

BM ajansından cuma günü yapılan açıklamada İsrailli yetkililerin bu kez Gazze'nin kuzey kesimlerini kapsayan yeni bir tahliye çağrısı yaptığı ve hastanelerden yetersiz beslenen çocuklar ve yetişkinlerin sınırlı kaynaklarla tedavi edilmeye çalışıldığına yönelik haberler geldiği belirtildi.

Sınırlı miktarda yakıt girişinin yeniden başlamasına rağmen enerji krizinin daha da derinleştiğini vurgulayan OCHA, yakıtın tükenmesi nedeniyle son günlerde katı atık toplama işlemlerinin durdurulduğunu, özellikle Deyr el-Belah bölgesinde çok sayıda su kuyusunun kapatıldığını bildirdi.

OCHA, yakıt sıkıntısı nedeniyle diyaliz gibi bazı sağlık hizmetlerinin kısıtlandığını veya tamamen durdurulduğunu, mevcut sınırlı yakıtın ise öncelikli olarak sağlık, su, telekomünikasyon hizmetleri için ve araçların çalıştırılmasında kullanıldığını ifade etti.

OCHA, Gazze'de insani yardım faaliyetlerinin ciddi şekilde kısıtlandığını, İsrailli yetkililerle yapılan 13 koordinasyon girişiminden yalnızca 7'sinin onaylandığını ve bu sınırlı izinlerle insani yardım ekiplerinin yakıt temini, su toplama, jeneratör taşıma, hijyen ve sanitasyon malzemeleri sağlama ile acil tıbbi ekipman transferi gerçekleştirebildiğini söyledi.