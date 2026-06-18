Gazze'de Yeniden Yapılanma Hazırlıkları - Son Dakika
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Gazze'de Yeniden Yapılanma Hazırlıkları

18.06.2026 17:32
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Gazze Yönetimi, imar ve kurtarma önceliklerini belirleyip uluslararası destekle çalışmalara hazır.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) Başkanı Ali Şaas, kurtarma ve yeniden yapılanma önceliklerinin belirlendiğini ve gerekli koşullar sağlandığında çalışmalarına başlamaya hazır olduklarını belirtti.

NCAG'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şaas liderliğindeki heyetin, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası temsilcileriyle koordinasyon toplantısı hakkında bilgi verildi.

Toplantıda Gazze Şeridi'ndeki hızlı hasar ve ihtiyaç tespiti sonuçları ele alınırken, erken toparlanma ile imar öncelikleri ve gelecek döneme ilişkin uluslararası destek ile koordinasyon mekanizmalarının masaya yatırıldığı aktarıldı.

Şaas, komitenin, "enkaz kaldırma ve imar planları hazırlayarak hasar ve ihtiyaç tespiti sonuçlarını onayladığını" belirterek, "Komite, gerekli koşullar oluştuğunda çalışmalara başlanmasını sağlayacak sektörel uygulama planlarını ve müdahale önceliklerini hazırlamayı tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynakların ve çabaların en acil ihtiyaçlara yönlendirilmesi ve Gazze halkının hayatlarını olumlu etkilemeyi amaçladıklarını vurgulayan Şaas, "sağlık, barınma, altyapı, ekonomi, tarım, iletişim ve sosyal koruma" alanlarını öncelikli olarak belirledikleri bilgisini verdi.

Şaas, ayrıca Gazze'de "Filistin kurumları ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze halkının ihtiyaçları doğrultusunda sahada çalışmaya hazır olduklarını" kaydetti.

Barış Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi

ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan Barış Planı çerçevesinde 14 Ocak'ta Gazze'nin idaresini üstlenmek üzere 15 Filistinli teknokratın yer aldığı Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin oluşturulduğu açıklanmıştı.

Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasıyla Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçildiği ilan edilmişti.

16 Ocak'ta Barış Kurulunun teşkili ve ilgili organlarda yer alacak isimler duyurulmuş, bu kapsamda Barış Kurulu, Yürütme Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi, Gazze Yürütme Kurulu ve Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi kurulmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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