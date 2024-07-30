Gazze'deki 10 Bin Kişi Tıbbi Tahliyeye İhtiyaç Duyuyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan 10 bin kişinin tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Lindmeier, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, "Bir grup hasta ve yaralı Filistinlinin tedavisinin DSÖ'nün koordinesiyle Gazze Şeridi dışında yapılacağına dair haberler gördük. Bu kapsamda Deyr Balah kentinden bazı hastalar ve onların refakatçileri ayrıldı. Kaç kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Bu girişim ve tahliyelerle ilgili bilgi verir misiniz?" sorusunu yanıtlayan Lindmeier, bunun iyi bir haber olduğunu söyledi.

Lindmeier, "İlk olarak 4 çocuk ve refakatçileri Mısır üzerinden Belçika'ya tahliye edildi. Şimdi çok daha fazla çocuk Gazze'den ayrılıyor ancak operasyon devam ettiği için henüz kesin sayılara ulaşamıyoruz." dedi.

Operasyon sona erdiğinde gerekli bilgileri paylaşacaklarını kaydeden Lindmeier, "Gazze Şeridi'nde 10 bin kişi daha tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor." dedi.

Lindmeier, ülkelerin, Gazze'deki tedaviye ihtiyaç duyan kişileri kabul etmesinin önemine işaret ederek ateşkes çağrısını yineledi.